РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина начали проводить командные игры в лазертаг, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В. Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, теперь в парке вы можете поиграть в лазертаг. Это увлекательная командная игра, в которой бои проходят при помощи лазерного оружия. Каждый участник получает лазерную винтовку, на головах игроков находятся специализированные датчики, сигнализирующие о попадании. Базовый принцип игры – одержать победу над командой противника, а сценарии игр в лазертаг могут быть самыми различными!» - говорится в сообщении.

Игры проводят ежедневно в хорошую погоду на лужайке возле памятника Талалихину по понедельникам с 10:00 до 19:00, со вторника по субботу - с 10:00 до 20:00, по воскресеньям - с 16:00 до 20:00.