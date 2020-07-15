РИАМО - 15 июл. На новой Коммунарской линии метро построены оба тоннеля между станциями «Славянский мир» и «Улица Генерала Тюленева», участок идет под Троицким лесопарком, нежилой застройкой и МКАД, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Напомню, Коммунарская линия пройдет от станции МЦК «Крымская» до Троицка и будет одной из самых длинных», - написал Собянин в «Вконтакте».

Он отменил плюсы этой линии метро: сократится путь до новой Москвы, появится еще одна ветка на юго-западе, разгрузится дорожная сеть.

«Ожидаем, что линией будут ежедневно пользоваться 100 тысяч человек», - добавил мэр.

Как отмечается в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, сейчас тоннели Коммунарской линии строят шесть тоннелепроходческих механизированных комплексов. Строительством перегона от «Университета Дружбы Народов» до «Улицы Новаторов» заняты комплексы «Светлана» и «Елена», тоннель между «Улицей Генерала Тюленева» и «Университетом Дружбы Народов» строят «Виктория» и «Ольга», а перегон между станциями «Мамыри» и «Славянский мир» делают «Мария» и «Галина».

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, левый перегонный тоннель между «Славянским миром» и «Улицей Генерала Тюленева» протяженностью 805 метров проходил комплекс «Полина». Трасса тоннеля пролегла на глубине 13-19 метров.

Коммунарская линия метро будет проходить от станции МЦК «Крымская» до Троицка и станет одной из самых длинных в метро Москвы. Она будет включать в себя 16 станций, построенных для жителей новых районов столицы. Еще одна линия будет предназначаться для Юго-Западного административного округа. Согласно прогнозам, 100 тысяч человек будут проезжать по новой ветке каждый день. Всего в зоне притяжения Коммунарской линии живет свыше 1 миллиона человек.