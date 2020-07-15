РИАМО - 15 июл. Разрешение на застройку площадей залегания полезных ископаемых в Подмосковье отныне можно получить в режиме онлайн на региональном портале госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«С 14 июля 2020 года услуга «Выдача разрешения на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений, расположенных на территории Московской области» доступна в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг Московской области», – говорится в сообщении.

В качестве подуслуг предлагаются выдача разрешения на застройку земельных участков за границами населенных пунктов и на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений, расположенных в Подмосковье; выдача дубликата разрешения на застройку земельных участков за границами населенных пунктов и на площадях залегания полезных ископаемых; а также выдача разрешения на застройку земельных участков за границами населенных пунктов и на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в Подмосковье с исправленными техническими ошибками.

«Получение такого разрешения необходимо в случае, если вы планируете к застройке земельные участки или прокладку подземных сооружений на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов и находящихся на площадях залегания полезных ископаемых», – отметил глава комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Разрешения выдаются департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу Федерального агентства по недропользованию. Чтобы повысить качество оказания услуги, правительством Московской области и Федеральным агентством по недропользованию было решено оказывать услугу в электронном виде через региональный портал госуслуг.

Разрешения выдаются в срок, равный 31 рабочему дню. Получить услугу могут физические и юридические лица, а также бизнесмены и их представители.