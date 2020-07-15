РИАМО - 15 июл. В Московский зоопарк сделают новый вход, он будет расположен со стороны станции метро «Баррикадная», сообщил журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Приступили к строительству входа в Московский зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная» в районе улицы Баррикадной, дом 4. В настоящее время ведутся работы нулевого цикла. Срок окончания работ - второе полугодие 2021 года», - сказал Загрутдинов.

Он добавил, что в районе Большой Грузинской улицы ведутся работы по реконструкции пешеходного моста. Окончание работ также запланировано на второе полугодие 2021 года.