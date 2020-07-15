РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В подмосковном Подольке в поселке Быково прошел турнир по общей физической подготовке среди юношей спортивного клуба «Цезарь», участники получили медали, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках реализации партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Старший брат» член фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск, муниципальный куратор партийного проекта Алексей Батин в поселке Быково провел турнир по общей физической подготовке среди юношей спортивного клуба «Цезарь». Все участники получили медали», - говорится в сообщении.

В открытии турнира принял участие директор Быковской школы Евгений Лукошников. Ребята соревновались в четырех дисциплинах: бег, прыжки в длину, поднимание туловища на время и подтягивание на перекладине.