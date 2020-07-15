РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев присвоил Домодедовской средней общеобразовательной школе №2 имя почетного гражданина округа Михаила Глазова, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

«В целях увековечивания памяти почетного гражданина городского округа Домодедово Михаила Дмитриевича Глазова и на основании документов, представленных главой городского округа Домодедово Московской области постановляю: присвоить имя М.Д. Глазова муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Домодедовской средней общеобразовательной школе №2», - говорится в тексте документа.

Михаил Глазов в течение 23 лет преподавал начальную военную подготовку в домодедовской школе №2, а также был главным организатором военно-патриотической работы, проводимой ветеранами в школах округа.