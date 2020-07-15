РИАМО - 15 июл. Главное управление государственного строительного надзора Подмосковья проводит плановую проверку многоуровневого паркинга в Центральном микрорайоне в Долгопрудном, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



«В настоящий момент на объекте ГН-5 ведется монтаж монолитных несущих конструкций шестого этажа. На объекте ГН-6 застройщик ведет монтаж фундамента и несущих монолитных конструкций первого этажа», - сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области - главный государственный строительный инспектор Подмосковья Артур Гарибян.



Он уточнил, что на строительной площадке трудятся порядка 30 человек. Степень готовности – 44%.



Следить за строительством можно самостоятельно с помощью мобильного приложения «Подмосковные стройки».