РИАМО - 15 июл. Журналистку Юлию Норкину похоронили на сельском кладбище в подмосковном Пушкине из-за того, что там покоится ее отец — Геннадий Рыбаков, сообщает Nation News.

53-летняя журналистка и радиоведущая умерла 4 июня. Ее похоронили в Пушкине на Ново-Деревенском кладбище. Оно находится в хвойном лесу и не имеет четких границ. Найти могилу оказалось непростым делом, поскольку она находится в глубине кладбища, основанного в 50-х годах прошлого века.

«Обычно людей уровня Юлии Норкиной хоронят на более престижных кладбищах, например на Троекуровском, где нашла упокоение певица Юлия Началова, или на Пятницком, где находится могила рэпера Децла. Однако супругу известного журналиста похоронили на обычном сельском кладбище», — говорится в материале.

Оказалось, что там похоронен отец Норкиной — Геннадий Рыбаков. У отца Юлии в Пушкине была дача.

Вместе с мужем Норкина вела на радио «Комсомольская правда» программы «120 минут», «Простыми словами». Последний эфир радиоведущая провела 26 апреля. Это был радио-марафон, посвященный врачам-героям.

Радиоведущая родилась в 1967 году. У нее остались четверо детей.

По официальной версии, Норкина скончались в результате инфаркта. По данным СМИ, причиной трагедии мог стать суицид из-за тяжелого заболевания.