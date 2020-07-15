РИАМО - 15 июл. Расположение станций и место прохождения Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена определят до конца 2020 года, их расположение в том числе зависит от возможности привязки к маршрутам других видов транспорта, сообщил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Строительство Рублево-Архангельской ветки включено в программу развития столичной подземки.

«Сейчас проектировщики и архитекторы согласовывают маршрут прохождения трассы и наиболее удобные места для размещения станций. Я думаю, до конца года мы сообщим по трассировке и срокам реализации», - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что места расположения остановок и трассы зависят от возможности привязки к маршрутам других видов транспорта и мест массового проживания людей.