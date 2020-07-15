РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 июл. В городском округе Мытищи извещения о необходимости проверки квартирных приборов учета воды, которые пришли жителям по почте, являются фиктивными, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ Мытищ.

Многие мытищинцы с удивлением обнаружили в своих почтовых ящиках извещения с предупреждением о необходимости в течение 10 дней произвести поверку квартирных приборов учета воды. Тем, кто осмелится не исполнить предписание, угрожают, что платить за воду им придется по нормативу.

«Как и обычная коммунальная квитанция, извещение имеет штрих-код, QR-код и исходящий номер. Однако в этом фиктивном объявлении, которое авторы пытаются замаскировать под официальный документ, отсутствуют ИНН и другие обязательные реквизиты. Важно: все организации, рассылающие подобные извещения, не имеют отношения к коммунальным службам», - говорится в сообщении.

Никакие плановые и внеплановые поверки в настоящий момент не проводятся. Все люди, которые звонят и рассылают извещения, нарушают закон. Доверять им не стоит и ни в коем случае, не нужно перечислять средства и пускать в жилое помещение.