РИАМО - 15 июл. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, летальность от коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 в России составила 2,3%, что в разы ниже, чем в других странах, передает kp.ru.

«В целом, смертность за пять месяцев 2020 года не выросла по сравнению с прошлым годом», — отметила Голикова.

Голикова ранее сообщила, что ведется разработка 26 российских вакцин от коронавируса, 17 из которых считаются перспективными. Некоторым исследовательским центрам уже удалось выйти на финальный этап испытаний.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 746 369 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- Российские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус. Благодаря этому можно будет приступить к созданию средств специфической терапии и профилактики Covid-19.

- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.

- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.

Хотим узнать ваше мнение Ожидаете ли вы новую вспышку Covid-19? 31% Да, уже пополнил стратегический запас масок 31% Нет, вторая волна нам не грозит 31% Я продолжаю соблюдать режим самоизоляции 31% Мне все равно, я живу как ни в чем не бывало Результаты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.

- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.

- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.