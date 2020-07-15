РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Дорожники провели фрезеровку асфальтового покрытия на Школьной улице микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные работы в микрорайоне Климовск. ГБУ «Мосавтодор» продолжает работы по ремонту дорожного покрытия на улице Школьной. Так, в среду проводились работы по фрезеровке асфальтового покрытия», - говорится в сообщении.

При благоприятных погодных условиях к 19 июля начнутся работы по укладке асфальта на одной из полос движения.