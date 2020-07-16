А ты готов расстаться с маской? 10 вопросов | Пройден 6 раз В Москве частично отменен масочный режим. Пройди тест и узнай, насколько ты сроднился с маской. Начать тест

А ты готов расстаться с маской? (1/10) Москвичам с 13 июля разрешили выходить на улицу без маски. Ваша реакция: Фото © Комплекс городского хозяйства города Москвы Нет уж, буду ходить в маске до победного. Мало ли где подстерегает коронавирус Ура, наконец-то можно дышать свободно! Да это смешно! Я и так гуляю без маски.

А ты готов расстаться с маской? (2/10) Масочно-перчаточный режим все еще действует в общественных местах. А вы надеваете маску в магазине и транспорте? Фото Пелагия Тихонова © РИАМО Да, хотя летом это и не очень комфортно. Ношу на подбородке для вида, на случай, если не пустят в магазин. Конечно, правила есть правила. Ведь это защищает и меня, и окружающих.

А ты готов расстаться с маской? (3/10) В очереди на кассу около вас «трется» покупатель без маски, да еще и покашливает. Ваши действия: Фото © Сделаю замечание и предложу ему маску, у меня с собой всегда есть запасная. Постараюсь отойти подальше и поплотнее натяну маску на нос. Ну и что? Чему быть – того не миновать.

А ты готов расстаться с маской? (4/10) В кафе к вам подходит официант в спущенной маске и без перчаток. Что будете делать? Фото © Спокойно сделаю заказ и буду наслаждаться едой. Попрошу его надеть маску и только потом открою меню. Позову администратора, напишу жалобу и пойду в другое кафе.

А ты готов расстаться с маской? (5/10) Вы забыли маску дома. В ТЦ говорят, что покупателей без маски не обслуживают, и просят ее приобрести. Вы: Фото © Огорчусь и уйду без покупки. Просто пойду в другой магазин. Со мной такого не может быть. Но если уж вдруг забыл, то обязательно куплю на кассе.

А ты готов расстаться с маской? (6/10) Как часто вы покупаете маски? Фото © Unsplash.com Когда старая порвалась. Покупаю при случае, когда нужно ехать в метро или идти в магазин. Закупаюсь впрок оптом, так дешевле и надежнее.

А ты готов расстаться с маской? (7/10) Что у вас всегда с собой в сумке из средств индивидуальной защиты? Фото © Одна «дежурная» маска, ношу с собой на всякий случай. Санитайзер для рук и маска. Санитайзер, антибактериальные салфетки, перчатки, несколько штук масок.

А ты готов расстаться с маской? (8/10) В метро освободилось место, но рядом сидит пассажир без маски. Вы: Фото © пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Если очень устал, то сяду и постараюсь дышать пореже. Сяду, я и сам без маски езжу, это все фикция. Предпочитаю стоять – и желательно на дистанции от других пассажиров.

А ты готов расстаться с маской? (9/10) Сколько раз за время пандемии вы делали тест на ковид? Фото Пелагия Тихонова © РИАМО Ни разу. Упаси бог тратить на это деньги! Один раз, сдавал бесплатный на антитела в поликлинике. Два раза или больше.

А ты готов расстаться с маской? (10/10) В кино теперь тоже пустят только в маске. Пойдете? Фото © Unsplash.com Так мучиться – и ради чего? Лучше посмотрю телевизор дома. Подожду, пока отменят масочный режим, и пойду с комфортом. Конечно! Маска мне совершенно не мешает.

Освобожденный Вы сильнее всех радуетесь, что маску на улицах столицы теперь можно не носить, и воспринимаете это как глоток свободы. Сейчас вы надеваете маску и перчатки, когда идете в магазин, в аптеку или спускаетесь в метро, хотя не особо верите в их эффективность. Вы уже порядком устали от них, и вас совсем не радует перспектива носить их до осени или дольше. Как только полностью отменят масочно-перчаточный режим, вы сразу же забудете все это, как страшный сон. Фото © Поделиться результатом

Пофигист Вы из тех, кто вообще не верит в коронавирус и считает всю эту историю фейком. К тому же вы подозреваете, что от маски развивается астма. Одну «дежурную» маску вы носите с собой, пока она не порвется, и надеваете только в крайнем случае. А если вам сделают замечание о нарушении масочного режима, вы просто пойдете в другой магазин или ресторан. Фото © Поделиться результатом

Человек в маске Вы настолько сроднились с маской, что готовы носить ее всегда. Дома у вас стратегический запас масок и санитайзеров, так что вам точно хватит до осени. Если в транспорте или в магазине кто-то нарушает дистанцию и ходит без маски, вы обязательно сделаете замечание. А сами регулярно меняете маску, как положено, каждые два часа. Вы с нетерпением ждете появления вакцины от коронавируса, но пока защитные средства остаются вашими верными спутниками. Фото © Поделиться результатом

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