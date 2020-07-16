А ты готов расстаться с маской?
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В Москве частично отменен масочный режим. Пройди тест и узнай, насколько ты сроднился с маской.
А ты готов расстаться с маской? (1/10)
Москвичам с 13 июля разрешили выходить на улицу без маски. Ваша реакция:
Нет уж, буду ходить в маске до победного. Мало ли где подстерегает коронавирус
Ура, наконец-то можно дышать свободно!
Да это смешно! Я и так гуляю без маски.
А ты готов расстаться с маской? (2/10)
Масочно-перчаточный режим все еще действует в общественных местах. А вы надеваете маску в магазине и транспорте?
Да, хотя летом это и не очень комфортно.
Ношу на подбородке для вида, на случай, если не пустят в магазин.
Конечно, правила есть правила. Ведь это защищает и меня, и окружающих.
А ты готов расстаться с маской? (3/10)
В очереди на кассу около вас «трется» покупатель без маски, да еще и покашливает. Ваши действия:
А ты готов расстаться с маской? (4/10)
В кафе к вам подходит официант в спущенной маске и без перчаток. Что будете делать?
А ты готов расстаться с маской? (5/10)
Вы забыли маску дома. В ТЦ говорят, что покупателей без маски не обслуживают, и просят ее приобрести. Вы:
А ты готов расстаться с маской? (6/10)
Как часто вы покупаете маски?
Когда старая порвалась.
Покупаю при случае, когда нужно ехать в метро или идти в магазин.
Закупаюсь впрок оптом, так дешевле и надежнее.
А ты готов расстаться с маской? (7/10)
Что у вас всегда с собой в сумке из средств индивидуальной защиты?
А ты готов расстаться с маской? (8/10)
В метро освободилось место, но рядом сидит пассажир без маски. Вы:
Если очень устал, то сяду и постараюсь дышать пореже.
Сяду, я и сам без маски езжу, это все фикция.
Предпочитаю стоять – и желательно на дистанции от других пассажиров.
А ты готов расстаться с маской? (9/10)
Сколько раз за время пандемии вы делали тест на ковид?
Ни разу. Упаси бог тратить на это деньги!
Один раз, сдавал бесплатный на антитела в поликлинике.
Два раза или больше.
А ты готов расстаться с маской? (10/10)
В кино теперь тоже пустят только в маске. Пойдете?
Так мучиться – и ради чего? Лучше посмотрю телевизор дома.
Подожду, пока отменят масочный режим, и пойду с комфортом.
Конечно! Маска мне совершенно не мешает.
Освобожденный
Вы сильнее всех радуетесь, что маску на улицах столицы теперь можно не носить, и воспринимаете это как глоток свободы. Сейчас вы надеваете маску и перчатки, когда идете в магазин, в аптеку или спускаетесь в метро, хотя не особо верите в их эффективность. Вы уже порядком устали от них, и вас совсем не радует перспектива носить их до осени или дольше. Как только полностью отменят масочно-перчаточный режим, вы сразу же забудете все это, как страшный сон.
Пофигист
Вы из тех, кто вообще не верит в коронавирус и считает всю эту историю фейком. К тому же вы подозреваете, что от маски развивается астма. Одну «дежурную» маску вы носите с собой, пока она не порвется, и надеваете только в крайнем случае. А если вам сделают замечание о нарушении масочного режима, вы просто пойдете в другой магазин или ресторан.
Человек в маске
Вы настолько сроднились с маской, что готовы носить ее всегда. Дома у вас стратегический запас масок и санитайзеров, так что вам точно хватит до осени. Если в транспорте или в магазине кто-то нарушает дистанцию и ходит без маски, вы обязательно сделаете замечание. А сами регулярно меняете маску, как положено, каждые два часа. Вы с нетерпением ждете появления вакцины от коронавируса, но пока защитные средства остаются вашими верными спутниками.
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