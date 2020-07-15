РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 июл. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина призвала жителей присоединиться к экоквесту «Охота на колеса».

По инициативе лидера эковолонтеров Московской области, члена политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Маликова в округе проходит квест по ликвидации несанкционированных свалок изношенных покрышек.

«Приглашаю всех присоединиться. Давайте вместе сделаем наш округ чище и комфортнее», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Первый этап экоквеста стартовал в среду, он продлится по 3 сентября.

«Поиск и картографирование покрышек. Участники находят места незаконных свалок шин, фотографируют их, фиксируют геолокацию и отправляют в Telegram-чат «ЭКО-волонтер», - пояснила Хаймурзина.

С 1 по 5 сентября автопокрышки вывезут на вторичную переработку. Для этих целей администрация округа выделит спецплощадку.

Награждение победителей запланировано в период с 10 по 13 сентября. Каждый участник получит фирменные призы и сертификаты.