РИАМО - 15 июл. Парк культуры и отдыха в Павловском Посаде благоустроят этим летом в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В этом году благоустроим парк культуры и отдыха в Павловском Посаде. Установим новую парковую мебель –парковые диваны и декоративные урны. Будет сделана большая детская площадка, состоящая из разных зон: большой песочницы, воркаута, площадки для игры в настольный теннис с стационарными столами», – сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Кроме того, на территории парковой зоны в Павловском Посаде установят дополнительные опоры освещения для детской площадки и зон проведения культурно-массовых мероприятий. Планируется также обустроить памп-трек, на котором люди смогут кататься на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах.

На территории парка также возведут сценический комплекс «Зеленый театр», установят новые входные группы, велопарковки, а также указатели. Работы по благоустройству парка планируется закончить летом.