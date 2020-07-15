РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июл. Новый фотоконкурс стартовал в Подмосковье накануне, его участниками могут стать жители городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Претендентам на получение приза от спонсора творческого состязания – «Дулевского фарфора» - предложили сделать фотографию вида из окна, выложить снимок в соцсети и указать город, где он был сделан. В публикации необходимо поставить хештег #подмосковныеокна», - говорится в сообщении.

Также участникам надо подписаться на аккаунты комитета по туризму Московской области @welcomemosreg и спонсора @dulevskiy.farfor, отметив их на конкурсном фото (количество фотографий от одного участника не ограничено).

Кроме того, под постом комитета по туризму надо указать свое самое любимое место в Подмосковье и в ответ получить номер участника. Аккаунт на время участия в конкурсе должен быть открытым.

Итоги конкурса «Подмосковные окна» будут подведены 27 июля с помощью генератора случайных чисел.