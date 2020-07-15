РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июл. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Македонка в границах Малаховского озера продолжается в плановом режиме, работы выполняются в рамках благоустройства территории водоема, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Подрядная организация приступила к реализации проекта по капремонту в июне текущего года.

«На сегодня подрядчики демонтировали пешеходный мост, выполнили частичное перекрытие водопропускного сооружения, отбивку бетона с водосбросного сооружения, провели на нем опалубочные работы, установили армокаркасы и сетки под дальнейшее бетонирование», - сказал Ружицкий.

Также были забетонированы правый и левый устои, водосливная часть.

«Работы по капитальному ремонту дамбы планируется закончить до конца августа. Кроме того, в августе министерство экологии и природопользования Московской области планирует начать работы по очистке Малаховского озера», - добавил Ружицкий.

В перечень работ войдет очистка озера от донных отложений, а также береговой полосы от сухостойных деревьев. После завершения работ в Малаховское озеро выпустят более 45 тысяч мальков рыб.