РИАМО - 15 июл. Кратковременный дождь, местами гроза, при грозе порывы ветра 12-17 метров в секунду обрушатся на Москву с 16:00 до 21:00 в среду, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по столице.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте», - говорится в сообщении.

Если оставить машину не удалось, нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Парковать автомобиль нужно вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В случае, если непогода застала на улице, то нужно укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.