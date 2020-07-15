РИАМО - 15 июл. «Мособлгаз» упрощает для абонентов процесс подключения к газу, компания разработала пилотный проект сервиса «Автооферта», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Подготовка заняла больше трех лет. Потребовалось оцифровать все 58 тысяч километров газовых сетей Подмосковья.

«Проект «Автооферта» – ключевой для нас, надеемся, наши клиенты оценят результат», – отметил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Чтобы подключиться к газу, клиент должен подать заявку на подключение через личный кабинет. Затем система управления технологическим присоединением автоматически производит гидравлический расчет и определяет оптимальную точку подключения, рассчитывает мероприятия для подключения и их стоимость. После этого клиенту приходит договор на технологическое присоединение.

Предполагается, что «Автооферта» сократит сроки подготовки договора на технологическое присоединение: от 30 минут до 3-5 дней.

Сейчас сервис работает в опытно-промышленной эксплуатации филиала «Запад», в ближайшее время планируют внедрить сервиса во всех филиалах предприятия.