РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 15 июл. Благодарственными письмами главы городского округа Домодедово наградили руководителей двух аптек округа, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«За активное участие в мероприятиях по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории городского округа Домодедово благодарственными письмами главы округа были награждены наиболее активные руководители аптек – Наталья Николаевна Хотулева, генеральный директор ООО «АРИНА-ФАРМ», и Светлана Вячеславовна Калинина, генеральный директор ООО «ЛИЗА-XXI», – говорится в сообщении.

Обе аптеки принимали активное участие в распространении качественных и недорогих медицинских масок отечественных производителей среди населения в период самоизоляции по предупреждению коронавирусной инфекции.

Аптека «ЛИЗА-XXI» также безвозмездно передала партию детских медицинских масок в Домодедовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья».