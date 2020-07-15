РИАМО - 15 июл. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин рассказал о прохождении пика распространения коронавирусной инфекции в стране, он отметил, что стабилизация ситуации позволяет реже проводить совещания на соответствующую тему, сообщает Nation News.

«Эпидемиологическая обстановка объективно налаживается в России. Прирост новых случаев Covid-19 за последние сутки не превышает 1%», - говорится в сообщении.

По словам Мишустина, стабилизация ситуации позволяет реже проводить совещания на соответствующую тему. Ранее их приходилось проводить ежедневно.

В России за сутки выявили 6 422 новых случая коронавируса.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- Российские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус. Благодаря этому можно будет приступить к созданию средств специфической терапии и профилактики Covid-19.

- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.

- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.

Хотим узнать ваше мнение Ожидаете ли вы новую вспышку Covid-19? 31% Да, уже пополнил стратегический запас масок 31% Нет, вторая волна нам не грозит 31% Я продолжаю соблюдать режим самоизоляции 31% Мне все равно, я живу как ни в чем не бывало Результаты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.

- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.

- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.