РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Коммунальщики убрали упавшие во время сильного дождя стволы и ветви деревьев по пяти адресам в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В течение всего дня в среду работники управляющей компании МУП «СЕЗ» продолжают по результатам обследования убирать с придомовых территорий микрорайона деревья, упавшие во время сильного ветра и ливня, которые обрушились на округ ночью.

«На данный момент поступила очередная информация о том, что сухие сломавшиеся ветви убраны по адресам: улица Советская, между домами №№3 и 7; улица Школьная, дом №50 (корпуса 3, 7); улица Красная, дом №9; проезд Больничный, дом №2/2; улица Победы, дом №4», - говорится в сообщении.