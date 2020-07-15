РИАМО - 15 июл. Жители Москвы и Подмосковья за первые шесть месяцев 2020 года выиграли свыше 2,5 миллиардов рублей в лотереи «Столото», купив их в отделениях «Почты России», говорится в сообщении пресс-службы организации.

Выигрышными оказались 19,8 миллиона билетов. Показатель выигрышей превышает аналогичный показатель прошлого года — 1,9 миллиарда рублей.

«Обладателями выигрышей в размере более 1 миллиона рублей стали 111 человек, 295 клиентов «Почты России» получили более 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Самый крупный выигрыш был зафиксирован в Татарстане – 10 миллионов рублей. Второе место также у победителя из Татарстана, которому достались 5 миллионов рублей. Третью строчку занимает Тверская область, где выигрыш составил более 4 миллионов рублей. Четвертое и пятое места у Амурской и Кировской областей, где победители смогли выиграть по 2 миллиона рублей каждый.

Больше всего билетов с выигрышем в один миллион рублей приобрели клиенты «Почты России» в Иркутской, Свердловской, Новосибирской, Волгоградской, Московской, Ростовской, Тверской областях, Краснодарском крае, Республике Саха, Санкт-Петербурге и Москве.

С 2014 года на территории России проводятся только государственные лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов – это вклад в развитие отечественного спорта.

«Почта России» является одним из крупнейших агентов Технологической Компании «Центр» (бренд «Столото») по продаже лотерейных билетов. Сегодня приобрести билеты государственных лотерей в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране.