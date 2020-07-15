РИАМО - 15 июл. Журналист Иван Голунов подал иск в суд к пятерым полицейским, которые проходят по делу о его незаконном задержании, сумма иска составляет 5 миллионов рублей, передает ТАСС.

«В рамках уголовного дела подан гражданский иск на 5 миллионов рублей, то есть по 1 миллиону рублей с каждого. Если иск будет удовлетворен, деньги Голунов отдаст на благотворительность», — сказал адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

Уголовное дело в отношении журналиста возбудили летом 2019 года. Сотрудники полиции УВД по ЗАО Москвы подложили наркотики в рюкзак Голунова, а также в его квартиру. Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-разыскных мероприятий, которые в последующем явились доказательствами виновности журналиста в незаконном сбыте наркотических веществ.

Наркотики экс-сотрудники приобрели незаконно, а также незаконно хранили и перевозили их. Ситуация с задержанием Голунова вызвала большой общественный резонанс.

Уголовное дело прекратили из-за недоказанности участия журналиста в преступлении, после чего освободили его из-под стражи. Пятерых полицейских арестовали, они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.