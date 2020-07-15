РИАМО - 15 июл. Сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают мошенничестве в отношении жительницы Орехово-Зуево, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть обратилась женщина, которая рассказала, что ей на мобильный телефон позвонил молодой человек. Он представился ее сыном и сообщил, что стал участником ДТП и для урегулирования инцидента нужно 100 тысяч рублей. Женщина поверила звонившему и перевела эту сумму на счет банковской карты.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 33-летний житель Тульской области», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Задержанного заключили под стражу.