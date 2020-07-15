РИАМО - 15 июл. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не предлагал переносить шествие «Бессмертного полка» на начало сентября, пишет Газета.ru.

«Мы знаем о предыдущей инициативе главы государства, и мне неизвестно о каких-то его новых предложениях в этой связи», — сказал Песков.

Он уточнил, что если глава государства что-либо заявит на эту тему, это сразу станет известно общественности.

«Но пока каких-то новых предложений президента не было», — отметил Песков.

Ранее СМИ сообщили о том, что всероссийское шествие «Бессмертный полк», которые отменили в очном формате 9 мая из-за пандемии коронавируса, возможно, перенесут с 26 июля на 2 сентября.