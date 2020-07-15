РИАМО - 15 июл. В Государственную думу внесли законопроекты о санкциях за призывы и действия по отчуждению территорий России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Проекты направили в нижнюю палату парламента депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Поправки предлагается внести в УК и Кодекс об административных правонарушениях на основе недавно принятых изменений в Конституцию страны.

«За публичные призывы в СМИ и интернете к отчуждению территорий будет грозить штраф», — отмечается в материале.

Для граждан он составит от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Уголовная ответственность последует при повторном деянии, совершенном в течение года.