РИАМО - 15 июл. В Подмосковье начали проверку и осмотры готовности многоквартирных домов региона к предстоящему осенне-зимнему периоду, инспекторы посетили 2647 домов, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Нарушения выявили в 40% домов. На их устранение выдают предписания и предостережения надзорного ведомства, а также требования главам органов местного самоуправления о необходимости устранения нарушений.

«Любые нарушения теплового контура или некачественная работа инженерных систем многоквартирного дома чреваты авариями во время отопительного периода», - отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.



По итогам проверок возбудили 73 дела об административных правонарушениях. 42 из них ­– персонально в отношении руководителей и других должностных лиц управляющих организаций.