РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В подмосковном Подольске после начала работы Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) на 200 мест до 5% квот будут выделять для нужд местных жителей, это полностью покроет потребность в лечении детей округа, сообщил советник главы городского округа Подольск Иван Мокропуло.

В Подольске в середине 2021 года планируют открыть первый федеральный детский реабилитационный центр на 200 мест для лечение детей с орфанными, опорно-двигательными и неврологическими заболеваниями до 17 лет. Когда Федеральное министерство здравоохрания обратилось к руководству города с просьбой о выделении земельного участка, власти выделили место в лесопарковой зоне. В свою очередь глава Подольска Николай Пестов попросил выделить квоты в ФДРЦ для лечения детей из горокруга.

«В настоящее время принято решение о выделении до 5% квот горожанам. Потребность, которая есть в настоящее время, будет полностью удовлетворена. Также в ФДРЦ будет создано порядка 300 рабочих мест. Глава города уделяет особое внимание строительству и оперативно решает возникающие вопросы», - сказал Мокропуло.

Он добавил, что под строительство ФДРЦ выделили три гектара земли, где не было ценных пород деревьев. Когда проводили инженерные коммуникации, часть деревьев вырубили. Поэтому во время благоустройства сделают компенсационную высадку деревьев ценных пород на территории центра и лесопарковой зоны, в том числе липы. Одновременно с вводом ФДРЦ облагородят и лесопарк «Дубки».

В центре спроектированы пять блоков с двухместными палатами, в которых смогут жить родители с детьми, также будет гостиница. В каждой палате будет консоль с подводом кислорода, кнопка вызова, свой санузел, приспособленный для колясочников, на кранах датчики с контролем температуры воды.

Главным реабилитационным аппаратом для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата станет робот-тренажер «Локомат» шведского производства стоимостью 70 миллионов рублей. С его помощью по аналогии с экзоскелетом будут обучать детей с ДЦП ходьбе.

Современное здание будет оснащено своим пищеблоком, бассейнами для водных процедур, актовым залом. В нем можно будет играть в мини-баскетбол, волейбол, настольный теннис. Предусмотрены прогулочные и озелененные балконы для отдыха. На территории ФДРЦ также создадут специальные прогулочные зоны для детей с особенностями здоровья.