РИАМО - 15 июл. Температура в предстоящие выходные в Московской области может подняться до плюс 26 градусов, также прогнозируются дожди, сообщается на сайте Гидрометцентра.

16 июля в Москве ночью температура воздуха составит 12-14 градусов, по области - 10-15 градусов тепла. Днем небольшой, местами умеренный дождь, в Москве - плюс 17-19 градусов, по области - 14-19 градусов тепла.

«17 июля - небольшой дождь. Ночью в Москве 12-14 градусов, по области - 10-15 градусов. Днем в Москве - 18-20 градусов, по области - 16-21 градус. Ветер западный 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

18 июля местами возможен небольшой дождь. Ночью в Москве - плюс 12-14 градусов, по области - 9-14 градусов. Днем в Москве - 19-21 градус, по области - 17-22 градуса.

19 июля в регионе местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью ожидается 9-14 градусов, днем - 21-26 градусов.