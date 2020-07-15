РИАМО - 15 июл. Более 20 тысяч выпускников Подмосковья 16 июля сдадут госэкзамены по обществознанию и химии, испытание по обществознанию входит в тройку самых массовых после русского языка и математики, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Я желаю ребятам удачи и самых высоких баллов. У нас все готово для безопасной процедуры проведения экзаменов», - сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что для проведения испытания задействуют 264 пункта проведения экзаменов, каждый пункт оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.

За проведением ЕГЭ будут следить 554 общественных наблюдателя, в том числе 88 представителей Российского союза молодежи.

Результаты экзаменов опубликуют не позднее 30 июля.

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