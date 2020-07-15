РИАМО - 15 июл. В Москве сильный ветер повалил 116 деревьев, повреждены 49 автомобилей, коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«По прогнозам синоптиков, сегодня (в среду - ред.) в столичном регионе сохраняется вероятность ливневых дождей и ветра. За сутки в городе уже выпало 40 миллиметров осадков — почти половина месячной нормы июля», — отметил Бирюков.

Он добавил, что порывы ветра накануне достигали 16 метров в секунду, а в отдельных районах ТиНАО — до 21 метра в секунду.



Ветер за сутки повалил 116 деревьев, больше всего — в Юго-Западном и Северном округах, а также Зеленограде. Повреждены 49 автомобилей. Пострадавших в результате непогоды нет.

«Все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме, никаких сбоев из-за непогоды не допущено», — резюмировал Бирюков.