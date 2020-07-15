РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 июл. В оздоровительный лагерь в Клину заехали 25 детей из малоимущих семей городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинского управления социальной защиты.

«С 15 июля в Подмосковье открылись стационарные организации отдыха и оздоровления с продолжительностью смены 21 день. Сегодня (в среду - ред.) 25 детей из малоимущих семей Мытищ заехали в ДОЛ «Звонкие голоса» Московской области городского округа Клин», - говорится в сообщении.

По вопросам отдыха для детей из малообеспеченных семей можно обращаться по телефону 8-495-508-89-18, заявление подается через портал uslugi.mosreg.ru.