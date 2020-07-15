РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Полицейские Подольска задержали подозреваемого в краже банковской карты, с помощью которой были оплачены товары в магазинах на 8 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 38-летней местной жительницы о том, что неизвестный совершил хищение ее банковской карты, с помощью которой расплачивался за товары в магазинах округа. Общая сумма материального ущерба составила более 8 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый 36-летний уроженец города Орла. По данному факту следователем Следственного управления УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», - говорится в сообщении.

Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.