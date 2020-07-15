РИАМО - 15 июл. Музыкальный продюсер и исполнитель песен Максим Фадеев рассказал своим подписчикам о том, каким спортом он занимается во время похудения, сообщает Газета.ru.
«Бегал, попал под дождь! Настроение в гору!» — написал Фадеев в своем Instagram.
В комментариях к его посту подписчики напомнили, что прежде он рассказывал, как худел без занятий спортом.
Фадеев ответил, что занялся спортом только после того, как убрал лишние 70 килограмм.
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