РИАМО - 15 июл. Музыкальный продюсер и исполнитель песен Максим Фадеев рассказал своим подписчикам о том, каким спортом он занимается во время похудения, сообщает Газета.ru.

«Бегал, попал под дождь! Настроение в гору!» — написал Фадеев в своем Instagram.

В комментариях к его посту подписчики напомнили, что прежде он рассказывал, как худел без занятий спортом.

Фадеев ответил, что занялся спортом только после того, как убрал лишние 70 килограмм.