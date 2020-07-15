РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В подмосковном Подольске Федеральный детский реабилитационный центр (ФДРЦ) на 200 мест построили на 62%, его планируют ввести в эксплуатацию в середине 2021 года, сообщил «РИАМО в Подольске» директор филиала ФКУ «ДЕЗЗ» Минздрава России в Подольске Дмитрий Бодров.

В Подольске строят ФДРЦ на улице Высотная возле лесопарка «Дубки». В нем будут проходить реабилитацию дети с орфанными, опорно-двигательными и неврологическими заболеваниями до 17 лет. Площадь объекта составляет 45 282 квадратных метра.

«Федеральный детский реабилитационный центр на 200 койкомест на улице Высотная в Подольске в соответствии с федеральной адресной инвестпрограммой подлежит вводу в 2023 году. В связи с перераспределением лимитных бюджетных обязательств объект введут в эксплуатацию в середине 2021 года. Сейчас идет ускоренный ввод в эксплуатацию. Строительная часть объекта готова на 62%, внешние инженерные сети и благоустройство - около 25%», - сказал Бодров.

По его словам, в настоящее время в корпусе идут внутренние отделочные работы. Объект находится в высокой степени готовности. Завершили мероприятия по монолитным работам, остеклению корпусов. Прокладывают внешние инженерные сети, строят две комплектные трансформаторные подстанции. Заключили договор с «Водоканалом» по технологическому присоединению к сетям хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.

«Стоимость объекта составляет более 3 миллиардов рублей, в настоящее время освоено более 60%. На данный момент на объекте работает более 300 человек, в течение месяца численный состав доведут до 400-500 человек. Сейчас используют более 18 единиц техники, во время прокладки внешних инженерных сетей и благоустройства парк расширят», - добавил Бодров.

Он уточнил, что возникли проблемы со строительством подъездных путей к центру, так как изменилась концепция развития горокруга. В настоящий момент власти эту проблему решают.

Руководитель проекта строительства ФДРЦ Джабраил Марзиев отметил, что завершается подготовка помещения для главного реабилитационного аппарата для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - робота-тренажера «Локомат» шведского производства стоимостью 70 миллионов рублей. С его помощью по аналогии с экзоскелетом будут обучать детей с ДЦП ходьбе.

Современное здание будет оснащено своим пищеблоком, бассейнами для водных процедур, актовым залом. В нем можно будет играть в мини-баскетбол, волейбол, настольный теннис. Предусмотрены прогулочные и озелененные балконы для отдыха.