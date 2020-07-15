РИАМО - 15 июл. В июле российским семьям с детьми выплатили свыше 555 миллиардов рублей, это сделали в качестве социальной поддержки, сообщает Газета.ru.

Отмечается, что данная сумма составляет 99% от всех средств, выделенных на данные меры.

«Это сопоставимо с поступлениями в федеральный бюджет от нефти и газа за тот же период (за второй квартал 2020 года от НДПИ поступило 555 миллиарда рублей)», — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он добавил, что семьи в настоящий момент продолжают обращаться за выплатами через портал госуслуг.