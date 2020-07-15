РИАМО - 15 июл. Возведение нового учебного корпуса на 100 мест школы №22 в Электростали завершат к 1 сентября текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Новый учебный корпус СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов на улице Ялагина в Электростали откроют к 1 сентября, его строительная готовность составляет 82%», – сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Более 100 рабочих занимаются отделкой внутренних помещений учебного корпуса. На данный момент ведутся работы по монтажу электрокоммуникаций и пожарной сигнализации. На стадии завершения находятся фасадные работы. Кроме того, сейчас поставляют оборудование и благоустраивают прилегающую к новому зданию территорию.

Новый корпус школы №22 будет вмещать 100 учеников. Площадь здания будет составлять около 10,1 тысячи квадратных метров. В здании расположатся учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, пищеблок и столовая.