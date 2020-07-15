РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Жителей подмосковного Подольска предупредили о телефонных мошенниках, которые вынуждают сообщать данные карты обманом, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Жителям округа следует внимательнее относиться к звонкам на мобильный телефон. Никогда не поддавайтесь на уловки. Распространенный способ совершения хищений денежных средств с карты - побуждение владельца к переводу денег путем обмана и злоупотреблением доверия», - говорится в сообщении.

Помните, что сотрудники учреждений кредитно-финансовой сферы и платежных систем никогда не присылают письма и не звонят гражданам с просьбами предоставить свои данные. При звонке сотрудник банка никогда не просит сообщить ему реквизиты и совершать какие-либо операции с картой или счетом.

При попытках получить по телефону сведения о реквизитах карты и другой информации следует немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайшее отделение банка.

«Если вы стали жертвой мошенников, сообщите об этом в полицию по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного), либо обратитесь в дежурную часть территориального органа внутренних дел», - заключается в материале.