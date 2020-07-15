РИАМО - 15 июл. В городском округе Долгопрудный планируется построить новый завод компании по производству мороженого «Чистая линия», для этого уже подобраны три площадки, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

В среду министр посетил с рабочим визитом предприятие «Чистая линия» в Долгопрудном.

«Есть большие планы по увеличению производства. Строительство нового современного завода. Достаточно амбициозная задача: в ближайшие два-три года завершить этот масштабный проект», - сказал Разин.

Он уточнил, что для реализации данных планов уже подобраны три площадки.

«Я думаю, что мы в течение двух-трех недель подготовим дорожные карты по каждому из участков. <…> И рассчитываю, что до конца года, как минимум, по одному из участков мы точно уже решение примем, и компания приступит к проектированию», - добавил министр.

Он подчеркнул, что реализация данного проекта позволит обеспечить жителей городского округа Долгопрудный рабочими местами.

Министр отметил, что компания планирует инвестировать в завод более 3 миллиардов рублей.

Компанию «Чистая линия» основали в 2001 году. В 2007 году она стала заниматься производством мороженого, сейчас предприятие относится к числу самых успешных производителей мороженого в РФ. Компания производит более 100 видов мороженого и разнообразную молочную продукцию.