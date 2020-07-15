РИАМО - 15 июл. До конца 2020 года в Москве введут в эксплуатацию два детских сада, четыре школы и шесть блоков начальных классов, сообщил журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Департаментов строительства запланировано обеспечить ввод в эксплуатацию 12 объектов образования на 5725 мест», - сказал Загрутдинов.

Одна из школ на 900 мест будет находиться на Дмитровском шоссе. Другую школу на 1,9 тысячи мест введут в районе Левобережный.



