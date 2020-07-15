РИАМО - 15 июл. До конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию 131 объект строительства обшей площадью 1,2 миллиона квадратных метров, сообщил журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Остаток ввода до конца 2020 года составляет 131 объект общей площадью 1200 тысяч квадратных метров. А также 20,7 километров дорог, 13 пешеходных переходов и 7 искусственных сооружений», - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что в 2020 году было запланировано ввести 158 объектов общей площадью порядка 1,5 миллионов квадратных метров. В первом полугодии 2020 года введено 27 объектов общей площадью 266,1 тысяч квадратных метров.

До конца 2020 года еще 29 домов отдадут под заселение по программе реновации в Москве. В этом году планируется ввести до 700 тысяч квадратных метров жилья, а в 2021 – до 1 миллиона. По реновации в столице сносят малоэтажные здания.