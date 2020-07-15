РИАМО - 15 июл. С начала текущего года пассажиры ЦППК провезли в электричках более 120 тысяч животных, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Обычно это собаки и кошки, но один из пассажиров купил билет на хомяка в клетке.

«С начала года пассажиры ежедневно перевозят более 600 животных, это на 38% меньше, чем за аналогичный период в 2019 году», - говорится в сообщении.

Чаще всего путешествуют с домашними питомцами на Казанском, Ярославском и Курском направлениях МЖД.

При путешествии с питомцами нельзя перевозить животных и птиц, которые могут нанести вред жизни и здоровью человека. Кроме того, крупные собаки могут ехать только в тамбуре.

Также для провоза животного в электропоезде необходим билет. Его можно оформить в кассе или билетном автомате.

Владельцы животных должны следить за соблюдением санитарно-гигиенического режима в тамбуре и салоне поезда, а также обеспечивать безопасность других пассажиров и животных.