С 1 июля 2020 года в Московской области изменились тарифы на коммунальные услуги. Средний рост платы для жителей составил 2%, что на 2,1% ниже уровня, заданного Правительством РФ для Подмосковья на текущий год. При этом целый ряд тарифов остался без изменений, в том числе на вывоз мусора (обращение с ТКО), взносы на капремонт общего имущества многоквартирных домов (МКД), тарифы за содержание и ремонт МКД и тарифы на газ, которые заморожены на три месяца по решению губернатора региона Андрея Воробьева связи с пандемией коронавируса. Подробнее об изменении тарифов смотрите в инфографике РИАМО.