РИАМО – 15 июл. Сбербанк и ФГУП «Союзмультфильм» создали совместное предприятие через вхождение банка в дочернее предприятие киностудии, финансовая организация инвестирует в производство мультфильмов и детских сериалов более 1 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

«Сбербанк и ФГУП «Союзмультфильм» создали совместное предприятие - ООО «Союзмультфильм». Сбербанк, приобретая 80% в ООО «Союзмультфильм», на первом этапе инвестирует более 1 миллиарда рублей в развитие российской анимации», - говорится в сообщении.

Во время сотрудничества планируют создавать детскую анимацию, а также новые проекты киностудии - сериалы для дошкольников и школьников, полнометражные фильмы для семейной аудитории.

Между тем, в банке отметили, что будут предоставлять студии доступ к своим суперкомпьютерам и клиентской аудитории. А в сам творческий процесс вмешиваться не будут.

Кроме того, «Союзмультфильм» также планирует сотрудничать с участниками анимационного рынка в рамках общих проектов, использовать аутсорсинговые ресурсы, организовывать партнерства с платными и бесплатными каналами, ОТТ-платформами.