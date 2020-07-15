РИАМО - 15 июл. Около 4,5 тысяч многоквартирных домов отремонтируют в Москве в рамках программы капитального ремонта в 2021-2023 годах, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Запланированы работы в 4437 домах общей площадью 34,2 миллиона квадратных метров и замена более 8 тысяч лифтов», - сказал Бирюков.

Он отметил, что краткосрочный план работ уже утвердили.

Информацию для домов, в которых работы начнутся в 2021 году, разместят в подъездах и на сайте Фонда капитального ремонта.

Все работы, перенесенные с 2020 года на 2021 год, будут также выполнены в полном объеме.

«Планируется провести первые конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций на проведение работ в 2021 году во втором полугодии текущего года, чтобы в начале следующего начать капитальный ремонт домов», - добавил Бирюков.