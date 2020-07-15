РИАМО - 15 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение о снятии ограничений на посещение пляжных территорий в регионе, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Как отметил вице-губернатор Московской области - руководитель администрации губернатора Подмосковья Александр Чупраков, в местах отдыха у воды должна быть обеспечена безопасность, купание должно быть разрешено только при положительном решении Роспотребнадзора.

«Я хотел бы обратить внимание на то, что сейчас в Московской области отдыхают и взрослые, и, особенно, дети. Очень важно обеспечить безопасность, в том числе организовать патрулирование», - сказал Чупраков.

Обязательными требованиями к организации отдыха на пляжах являются работа спасательного поста, оснащение пляжа буйками, организация мест для купания детей. Также обязательно соблюдение мер по предотвращению коронавирусной инфекции - сигнальная разметка, информационные щиты и дезинфекция мест общего пользования.

На пляжах при необходимости должны проводиться уборка мусора, окос травы, подсыпка песка, обустройство спусков к воде.

Зоны отдыха будут оснащаться элементами благоустройства – малыми архитектурными формами, шезлонгами, скамьями, теневыми навесами, урнами, кабинками для переодеваний и туалетами.

Также на пляжах смогут оказывать услуги общественного питания, будут работать детские и спортплощадки.

«Жителей волнует отсутствие бесплатных туалетов на пляжах, мусор, нескошенная трава, а также ненадлежащее состояние кабинок для переодевания и лавочек. Люди просят запретить подъезд автомобилей к воде и обустроить спуски. Большинство этих вопросов можно решить оперативно и без дополнительного финансирования», - рассказала министр по информационной политике Подмосковья Анастасия Звягина.

Всего на территории региона расположено 208 пляжных территорий - муниципальных и частных. Среди них 114 – пляжи с купанием, 94 – зоны отдыха у воды.

По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, на сегодня в Подмосковье готовы 78 пляжей.

«У семи документы оформлены надлежащим образом, 33 - в стадии получения заключения Роспотребнадзора, 38 пляжей имеют акты технического освидетельствования МЧС, остальные готовы к открытию не в полном объеме», - уточнил Хайкин.