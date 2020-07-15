РИАМО - 15 июл. Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Подмосковья Александр Чупраков отметил, что при снятии ограничений на посещение пляжей в регионе в местах отдыха у воды должна быть обеспечена безопасность, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

По словам Чупракова, купание должно быть разрешено только при положительном решении Роспотребнадзора.

«Я хотел бы обратить внимание на то, что сейчас в Московской области отдыхают и взрослые, и, особенно, дети. Очень важно обеспечить безопасность, в том числе организовать патрулирование», - сказал Чупраков.