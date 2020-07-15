РИАМО - 15 июл. Станции «Электрозаводская», «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируют достроить до конца 2020 года, также планируют достроить оборотные тупики за станциями «Деловой центр» двух веток, сообщил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

«До конца 2020 года планируется завершить строительство еще трех станций - «Электрозаводская», «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская» Большой кольцевой линии», - сказал Загрутдинов.

Он добавил, что до конца 2020 года планируется завершить строительство оборотных тупиков за станциями «Деловой центр» Калининско-Солнцевской линии и Большой кольцевой линии.

Загрутдинов уточнил, что в настоящее время в строительстве Московского метрополитена задействовано 17 тоннелепроходческих комплексов.