РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В микрорайоне Климовск Подольска коммунальщики продолжают устранять последствия прошедшей грозы, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители, в связи с тем, что в ночь с 14 на 15 июля был сильный ветер и обильный дождь, часть деревьев могли быть сломаны. Об имеющихся фактах жителей микрорайона Климовск просим сообщать в территориальное управление для принятия оперативных мер. В настоящее время имеется информация об упавших деревьях на улице Красной вблизи дома №9 и на улице Рожкова вблизи дома №4», - говорится в сообщении.

Сообщить об упавших деревьях горожане могут в комментариях группы «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте» с фотографией или по телефону: 8(496)756-68-10.